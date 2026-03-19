Олександра Меркушина стала найкращою серед українок у спринті в Холменколлені
Перемогу в гонці здобула шведка Ганна Еберг
близько 3 годин тому
Найкращою у складі України в жіночому спринті на заключному етапі Кубка світу 2025/26 у Холменколлені стала Олександра Меркушина.
Біатлоністка продемонструвала ідеальну стрільбу на вогневих рубежах та посіла 14-те місце. Цей результат став її особистим рекордом на рівні дорослого Кубка світу.
Окрім Меркушиної, до гонки переслідування від України кваліфікувалася лише Христина Дмитренко, яка з двома нулями фінішувала 52-ю. Решта українок — Анастасія Меркушина, Дарина Чалик, Олена Городна та Юлія Джима — не потрапили до топ-60.
Перемогу в гонці здобула шведка Ганна Еберг. Другою стала італійка Ліза Віттоцці, а замкнула призову трійку Ельвіра Еберг.
Кубок світу з біатлону. Результати жіночого спринту. Холменколлен
1. Ганна Еберг (Швеція, 0+0) 20:20.4
2. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) +5.3
3. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0) +20.1
...
14. Олександра Меркушина (Україна, 0+0) +1:19.0
52. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +2:14.2
69. Юлія Джима (Україна, 0+0) +2:48.1
76. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1) +3:11.6
79. Олена Городна (Україна, 0+2) +3:17.0
86. Дарина Чалик (Україна, 2+1) +3:45.0
20 березня відбудеться чоловіча спринтерська гонка.
Підручний достроково завершив міжнародний сезон та пропустить етап у Холменколлені.
