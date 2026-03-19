Кубок світу в Холменколлені. Жіноча спринтерська гонка. Відеотрансляція
близько 3 годин тому
Христина Дмитренко / Фото - Facebook
Сьогодні, 19 березня, жіноча збірна України з біатлону виступить в спринті в рамках останнього етапу Кубка світу в Холменколлені.
Початок гонки – о 17.15 за Києвом, трансляція – на телеканалі Суспільне Спорт та платформі Суспільного.
Україну представлять Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Анастасія Меркушина, Дарина Чалик, Олена Городна та Юлія Джима.
Олександра Меркушина потрапила до заявки завдяки додатковій квоті, яку отримала за результатами виступу на юніорському чемпіонаті світу.
Нагадаємо, жіноча збірна України з біатлону вперше за 20 років втратила квоту в 5 спортсменок на Кубку світу.
