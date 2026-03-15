Україна увійшла до топ-10 одиночної змішаної естафети на етапі Кубка світу в Отепяя
Гонку виграла національна команда Норвегії
близько 1 години тому
Фото: Dmytro Yevenko
Збірна України фінішувала дев’ятою в одиночній змішаній естафеті на восьмому етапі Кубка світу з біатлону, який проходить в естонському Отепяя. Українську команду в гонці представляли Богдан Борковський та Анастасія Меркушина.
Перемогу в гонці здобула збірна Норвегії. Друге місце посіла національна команда Швеції, а бронзові нагороди виборола збірна Фінляндії.
Кубок світу з біатлону. Результати одиночної змішаної естафети. Отепяя
1. Норвегія (0+8) 40:39.3
2. Швеція (3+13) +1:38.1
3. Фінляндія (1+15) +1:45.7
...
9. Україна (1+11) +2:37.4
