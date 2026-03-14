Україна оголосила склад на естафети етапу Кубка світу в Отепяя
Гонка відбудеться 15 березня
33 хвилини тому
Фото: Dmytro Yevenko
Став відомий склад збірної України на заключні гонки восьмого етапу Кубка світу з біатлону в естонському Отепяя. Програма змагань завершиться в неділю, 15 березня, двома естафетами. Повідомляє biathlon.com.ua.
У класичній змішаній естафеті на дистанцію вийдуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Христина Дмитренко та Дарина Чалик.
В одиночному міксті синьо-жовті будуть представлені Богданом Борковським та Анастасією Меркушиною.
Дмитренко фінішувала 42-ю у персьюті на етапі Кубка світу в Отепяя.