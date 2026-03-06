Кубок світу в Контіолахті. Чоловіча індивідуальна гонка. Відеотрансляція
Україну в гонці представлять 5 біатлоністів
близько 3 годин тому
Дмитро Підручний / Фото - Yahoo
Сьогодні, 6 березня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону в фінському Контіолахті відбудеться чоловіча індивідуальна гонка.
Початок – о 18.10. Трансляція запланована на платформі Суспільне Спорт та на регіональних каналах Суспільного.
Кубок світу з біатлону. Контіолахті, Фінляндія. Індивідуальна гонка. Чоловіки
19. Дмитро Підручний
28. Віталій Мандзин
57. Артем Тищенко
59. Богдан Борковський
85. Богдан Цимбал
Результати жіночої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Контіолахті.
