Христина Дмитренко пробилася до залікової зони на етапі Кубку світу в Контіолахті
Переможницею стала Ельвіра Еберг зі Швеції
близько 2 годин тому
Українська біатлоністка Христина Дмитренко стала єдиною представницею збірної, яка потрапила до залікової зони в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в Контіолахті.
Українка припустилася лише однієї хиби на чотирьох вогневих рубежах і фінішувала на 34-й позиції. Цей результат дозволив Христині набрати очки в загальний залік, тоді як інші наші біатлоністки — Анастасія Меркушина, Дарина Чалик, Юлія Джима та Олена Городна — опинилися за межами топ-40.
Тріумфаторками гонки стали сестри Еберг зі Швеції: Ельвіра здобула золото, а Ганна — срібло. Третю сходинку посіла словачка Пауліна Батовська-Фіалкова.
Кубок світу з біатлону (Контіолахті). Результати жіночої індивідуальної гонки
1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+0) 41:46.4
2. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +41.3
3. Пауліна Батовська-Фіалкова (Словаччина, 0+1+0+0) +45.0
4. Тереза Воборнікова (Чехія, 0+0+0+0) +47.8
5. Марлен Фіхтнер (Німеччина, 0+0+0+0) +1:25.9
6. Анна Магнуссон (Швеція, 0+0+1+0) +1:50.4
...
34. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +4:35.0
42. Дарина Чалик (Україна, 0+0+0+2) +4:54.5
63. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1+0+1) +6:03.2
70. Юлія Джима (Україна, 0+1+1+0) +6.23.8
73. Олена Городна (Україна, 0+1+1+1) +6:36.2
