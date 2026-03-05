Оприлюднено склад збірної України на чоловічу індивідуальну гонку в Контіолахті
Синьо-жовтих представлять п'ять біатлоністів
близько 1 години тому
Фото: Dmytro Yevenko
Став відомий склад чоловічої збірної України на індивідуальну гонку сьомого етапу Кубка світу-2025/26 у Контіолахті. Повідомляє Суспільне Спорт.
Тренерський штаб виставив на старт п’ятьох біатлоністів.
Першим серед синьо-жовтих на дистанцію вийде капітан команди Дмитро Підручний, який отримав 19-й стартовий номер.
- 19. Дмитро Підручний, 28. Віталій Мандзин, 57. Артем Тищенко, 59. Богдан Борковський, 85. Богдан Цимбал
Чоловіча індивідуальна гонка розпочнеться у п'ятницю, 6 березня, о 18:10 за київським часом.
Христина Дмитренко пробилася до залікової зони на етапі Кубку світу в Контіолахті.
Поділитись