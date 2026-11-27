Кубок світу в Контіолахті, індивідуальна гонка, жінки. Відеотрансляція
Україну представлять Дмитренко, Городна, Меркушина і Тарасюк
Сьогодні, 27 листопада, відбудеться жіноча індивідуальна гонка на першому етапі Кубка світу з біатлону в фінському Контіолахті.
Початок – о 17.15 за Києвом.
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Україну представлять Христина Дмитренко, Олена Городна, Анастасія Меркушина і Тетяна Тарасюк.
Гонку пропустить Олександра Меркушина.
Трансляція запланована на «Суспільне Спорт».
Кубок світу з біатлону-2026/27. Перший етап. Контіолахті, Фінляндія. Індивідуальна гонка. Жінки
Стартлист України:
9. Анастасія Меркушина
57. Христина Дмитренко
78. Тетяна Тарасюк
86. Олена Городна
Мандзин фінішував у топ-20 індивідуальної гонки в Контіолахті
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