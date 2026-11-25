Названо склад збірної України на чоловічу індивідуальну гонку етапу Кубка світу в Контіолахті
Гонка відбудеться 26 листопада
Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на індивідуальну гонку першого етапу Кубка світу-2026/27, який приймає фінський Контіолахті.
У стартовій гонці сезону виступлять четверо українських спортсменів: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Денис Насико.
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Стартові номери українців:
Денис Насико — №15 (перша стартова група)
Віталій Мандзин — №22 (перша стартова група)
Дмитро Підручний — №51 (друга стартова група)
Антон Дудченко — №80 (третя стартова група)
Чоловіча індивідуальна гонка відбудеться у четвер, 26 листопада. Початок змагань заплановано на 17:15 за київським часом.
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