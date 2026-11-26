Визначився склад збірної України на жіночу індивідуальну гонку Кубка світу в Контіолахті
Гонка відбудеться 27 листопада
Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на індивідуальну гонку першого етапу Кубка світу-2026/27 у фінському Контіолахті.
У заявку національної команди потрапили чотири спортсменки: Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Тетяна Тарасюк та Олена Городна. Олександра Меркушина пропустить цю гонку.
Стартові номери українок:
Анастасія Меркушина
Христина Дмитренко
Тетяна Тарасюк
Олена Городна
Жіноча індивідуальна гонка відбудеться у п'ятницю, 27 листопада. Початок — о 17:15 за київським часом.
Мандзин фінішував у топ-20 індивідуальної гонки в Контіолахті.
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