Мандзин фінішував у топ-20 індивідуальної гонки в Контіолахті
Американець Кемпбелл Райт виграв золото
Український біатлоніст Віталій Мандзин посів 18-те місце у чоловічій індивідуальній гонці першого етапу Кубка світу-2026/27 у фінському Контіолахті.
Мандзин без хиб пройшов перший вогневий рубіж, після чого припустився по одному промаху на трьох наступних стрільбах і став єдиним представником України у топ-20.
Інші українські біатлоністи фінішували поза заліковою зоною. Дмитро Підручний — 81-й, Антон Дудченко — 84-й, Денис Насико — 89-й.
Перемогу здобув американець Кемпбелл Райт, випередивши німця Юстуса Штрелова на 1 хвилину 20,1 секунди. Третім фінішував норвежець Ветле Крістіансен.
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Кубок світу-2026/27. Індивідуальна гонка. Чоловіки (Контіолахті, Фінляндія)
1. Кемпбелл Райт, США (0+0+0+0) — 46:29.9
2. Юстус Штрелоу, Німеччина (0+1+0+0) — +1:20.1
3. Ветле Шостад Крістіансен, Норвегія (1+0+0+1) — +1:23.2
...
18. Віталій Мандзин, Україна (0+1+1+1) — +3:27.8
81. Дмитро Підручний, Україна (0+3+2+2) — +8:11.3
84. Антон Дудченко, Україна (0+1+3+1) — +8:53.2
89. Денис Насико, Україна (0+2+0+3) — +9:23.1
Етап у Контіолахті для чоловіків продовжиться 28 листопада змішаною естафетою та 29 листопада спринтом.
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