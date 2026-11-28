Кубок світу в Контіолахті, одиночна змішана естафета. Відеотрансляція
Україну представлять Меркушина Дудченко
Сьогодні, 28 листопада, відбудеться одиночна змішана естафета на Кубку світу з біатлону в Контіолахті, Фінляндія.
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Україну представлять Олександра Меркушина та Антон Дудченко.
Початок гонки – о 14.10, трансляція – на «Суспільне Спорт».
Олександра проведе дебютну гонку в сезоні, тоді як Антон вже виступив у індивідуальній гонці, де був 84-м.
Кубок світу з біатлону-2026/27. Перший етап. Контіолахті, Фінляндія. Одиночна змішана естафета
Заявка України:
9-1 – Олександра Меркушина
9-2 – Антон Дудченко
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