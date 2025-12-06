Лесюк — у топ-10 спринту на етапі Кубку IBU в Обертілліаху
Українець пройшов дистанцію без хиб
близько 1 години тому
Український біатлоніст Тарас Лесюк показав десятий результат у спринті на етапі Кубка IBU в Обертілліаху.
Лесюк відпрацював обидва вогневі рубежі без хиб і програв переможцю гонки, норвежцю Йоганнесу Дале-Шевдалю, 1 хвилину 08 секунд.
У топ-20 також фінішував інший українець — Денис Насико, який із одним штрафним колом посів 18-те місце. До гонки переслідування кваліфікувався і Володимир Аксюта, що завершив спринт на 57-й позиції.
Україна провалила спринтерську гонку і матиме лише одну біатлоністку в персьюті Естерсунда.
