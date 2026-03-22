Мандзин фінішував 22-м у масстарті на етапі Кубка світу у Холменколлені
Перемогу здобув Йоган-Олав Ботн
близько 3 годин тому
Український біатлоніст Віталій Мандзин став єдиним представником України у чоловічому масстарті на заключному етапі Кубка світу-2025/26 у норвезькому Холменколлені. З трьома штрафними колами українець посів 22-ге місце.
Перемогу у фінальній гонці сезону здобув норвежець Йоган-Олав Ботн. Срібну нагороду виборов німець Філіп Наврат, а бронзу отримав француз Ерік Перро, який за підсумками сезону став володарем Великого кришталевого глобуса.
Кубок світу з біатлону. Результати чоловічого масстарту. Холменколлен
1. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0+0+0) 37:15.6
2. Філіп Наврат (Німеччина, 0+0+0+0) +3.7
3. Ерік Перро (Франція, 0+0+1+1) +13.7
…
22. Віталій Мандзин (Україна, 1+0+1+1) +2:23.7
Цей масстарт офіційно завершив програму змагань Кубка світу з біатлону в поточному сезоні.
Віттоцці виграла заключний масстарт сезону в Холменколлені.
