Меркушина фінішувала 32-ю у персьюті на етапі Кубка світу у Холменколлені
Перемогу здобула Ганна Еберг
Українська біатлоністка Олександра Меркушина показала найкращий результат серед українок у гонці переслідування на заключному етапі Кубка світу-2025/26 у норвезькому Холменколлені.
Меркушина, яка стартувала 14-ю за підсумками спринту, припустилася трьох хиб на вогневих рубежах і фінішувала на 32-му місці. Інша представниця України, Христина Дмитренко, розпочала персьют 52-ю та завдяки лише одному штрафному колу зуміла піднятися на 44-ту позицію.
Переможницею гонки стала шведка Ганна Еберг. Другу сходинку посіла француженка Жюлья Сімон, а бронзову нагороду виборола Ельвіра Еберг зі Швеції.
Кубок світу з біатлону. Результати жіночої гонки переслідування. Холменколлен
1. Ганна Еберг (Швеція, 2+0+0+1) 30:14.0
2. Жюлья Сімон (Франція, 0+0+0+1) +0.5
3. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0+0+0) +23.2
...
32. Олександра Меркушина (Україна, 0+1+0+2) +3:09.1
44. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+1+0) +4:10.4
