Віттоцці виграла заключний масстарт сезону в Холменколлені
Українки у гонки участі не брали
близько 3 годин тому
Італійська біатлоністка Ліза Віттоцці здобула перемогу в жіночому масстарті на заключному етапі Кубка світу-2025/26 у норвезькому Холменколлені. Друге місце посіла шведка Ганна Еберг, а замкнула призову трійку чешка Тереза Воборнікова.
Гонка стала фінальним жіночим стартом сезону. Представниці збірної України не змогли відібратися до числа 30 найкращих учасниць масстарту, тому завершальний заїзд пройшов без їхньої участі.
Кубок світу з біатлону. Результати жіночого масстарту. Холменколлен
1. Ліза Віттоцці (Італія, 1+0+0+0) 34:58.9
2. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +4.2
3. Тереза Воборнікова (Чехія, 0+0+0+1) +17.2
Меркушина фінішувала 32-ю у персьюті на етапі Кубка світу у Холменколлені.
