Денис Сєдашов

Український біатлоніст Віталій Мандзин завершив гонку переслідування в межах заключного етапу Кубка світу-2025/26 у топ-20. Гонка відбулася в норвезькому Холменколлені.

Мандзин був єдиним представником України у чоловічому персьюті. Стартувавши 17-м за підсумками спринту, українець припустився лише однієї хиби на чотирьох вогневих рубежах і фінішував на 18-й позиції.

Переможця гонки визначив фотофініш — норвежець Стурла Легрейд у драматичній боротьбі випередив француза Еріка Перро, який раніше достроково виборов Великий кришталевий глобус. Трійку призерів замкнув ще один представник Франції Емільєн Жаклен.

Кубок світу з біатлону. Результати чоловічої гонки переслідування. Холменколлен

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 30:31.4

2. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) +0.0

3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1+0+1) +1:11.2

18. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+0+1) +2:51.9

Меркушина фінішувала 32-ю у персьюті на етапі Кубка світу у Холменколлені.

22 березня у Холенколлені пройдуть жіночий і чоловічий масстарти.