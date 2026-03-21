Мандзин фінішував у топ-20 гоки переслідування в Холменколлені
Переможця гонки визначив фотофініш
близько 1 години тому
Український біатлоніст Віталій Мандзин завершив гонку переслідування в межах заключного етапу Кубка світу-2025/26 у топ-20. Гонка відбулася в норвезькому Холменколлені.
Мандзин був єдиним представником України у чоловічому персьюті. Стартувавши 17-м за підсумками спринту, українець припустився лише однієї хиби на чотирьох вогневих рубежах і фінішував на 18-й позиції.
Переможця гонки визначив фотофініш — норвежець Стурла Легрейд у драматичній боротьбі випередив француза Еріка Перро, який раніше достроково виборов Великий кришталевий глобус. Трійку призерів замкнув ще один представник Франції Емільєн Жаклен.
Кубок світу з біатлону. Результати чоловічої гонки переслідування. Холменколлен
1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 30:31.4
2. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) +0.0
3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1+0+1) +1:11.2
...
18. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+0+1) +2:51.9
Меркушина фінішувала 32-ю у персьюті на етапі Кубка світу у Холменколлені.
22 березня у Холенколлені пройдуть жіночий і чоловічий масстарти.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04