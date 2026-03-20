Дудченко і Кип’яченкова виграли індивідуальні гонки чемпіонату України
Змагання у Буковелі триватимуть до 31 березня
близько 2 годин тому
Українські біатлоністи Антон Дудченко і Любов Кип’яченкова стали переможцями індивідуальних гонок на чемпіонаті України 2026. Національна першість проходить у Буковелі та триватиме до 31 березня.
29-річний Антон Дудченко припустився двох хиб, проте це не завадило йому показати найкращий час. Друге місце посів Денис Насико, а бронзову нагороду здобув Володимир Аксюта.
У жіночому заліку золото виборола Любов Кип’яченкова. Срібну медаль здобула Надія Бєлкіна, а трійку призерок замкнула Ірина Тарасюк.
