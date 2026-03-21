Дорощук здобув золото у стрибках у висоту на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні
Українець з першої спроби взяв висоту 2,30 м
близько 1 години тому
Українець Олег Дорощук став чемпіоном світу 2026 року з легкої атлетики у приміщенні. Змагання проходять у польському Торуні.
Перемогу Дорощук забезпечив на позначці 2,30 м, яку підкорив із першої спроби. Його головний конкурент, мексиканець Ерік Портільо, взяв цю висоту лише з другої спроби і здобув срібло. Бронзові нагороди розділили Реймонд Річардс із Ямайки та представник Південної Кореї У Сан Хек — обидва спортсмени показали результат 2,26 м.
ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні. Стрибки у висоту. Чоловіки
1. Олег Дорощук (Україна) 2.30 м
2. Ерік Портільо (Мексика) 2.30 м
3. Реймонд Річардс (Ямайка) 2.26 м
3. У Сан Хек (Південна Корея) 2.26 м
Нагадаємо, що раніше Ярослава Магучіх виграла золото у жіночих стрибках у висоту (2,01 м), а Юлія Левченко з результатом 1,99 м стала срібною призеркою.
