Денис Сєдашов

Українець Олег Дорощук став чемпіоном світу 2026 року з легкої атлетики у приміщенні. Змагання проходять у польському Торуні.

Перемогу Дорощук забезпечив на позначці 2,30 м, яку підкорив із першої спроби. Його головний конкурент, мексиканець Ерік Портільо, взяв цю висоту лише з другої спроби і здобув срібло. Бронзові нагороди розділили Реймонд Річардс із Ямайки та представник Південної Кореї У Сан Хек — обидва спортсмени показали результат 2,26 м.

ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні. Стрибки у висоту. Чоловіки

1. Олег Дорощук (Україна) 2.30 м

2. Ерік Портільо (Мексика) 2.30 м

3. Реймонд Річардс (Ямайка) 2.26 м

3. У Сан Хек (Південна Корея) 2.26 м

Нагадаємо, що раніше Ярослава Магучіх виграла золото у жіночих стрибках у висоту (2,01 м), а Юлія Левченко з результатом 1,99 м стала срібною призеркою.