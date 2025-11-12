Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин висловився в інтерв’ю Суспільне Спорт про підготовку до олімпійського сезону-2026 та порівняв траси у Ленцергайде, де проходив чемпіонат світу-2025, з Ангольцем, де відбудуться змагання у рамках ОІ-2026:

Ми в горах у цьому сезоні дуже багато часу проводили і проводим. Причиною є Олімпійські ігри, що також проходитимуть на висоті, в Антгольці. Якщо не помиляюся, там висота 1700-1800 метрів над рівнем моря, це доволі високо. Намагаємося збори також проводити на висоті. У нас було багато підготовки у високогір'ї.

Ми були у Рамзау, згодом Антгольц, також був збір у Пасо Стельвіо – там взагалі живемо на висоті 2700 м, а на лижах підіймаємося ще вище. Такі, досить високогірні місця. На снігу ще (в Антгольці) не було, але восени вже було багато іноземних команд: Франція, швейцарці, австрійці. Багато команд також проводили там тренувальні збори.

Перш за все, коли перебуваєш у горах і на тому стадіоні, де проходитимуть Олімпійські ігри, то робиш акцент на вивченні всіх нюансів: підхід до рубежу, вхід – все те, що повторюватиметься взимку. Звісно, траса влітку та взимку відрізняється, але все, що стосується рубежу, є однаковим. Я намагався всі ці моменти максимально вивчати, щоб у майбутньому бути готовим. На такій висоті ми також маємо контрольні гонки, швидкісні тренування, щоб організм знав, як боротися за таких умов з втомою. Роботи виконується багато – сподіваюся, з цього вийде хороший результат.

Якщо порівнювати Ленцергайде, де був торік чемпіонат світу, і Антгольц, де пройдуть Олімпійські ігри – у Ленцергайде складніша траса. Там теж високі гори, але рельєф траси досить складний. В Антгольці – я б не сказав, що там складний рельєф, але високогір'я сильно прибиває. Щодо підготовки – мені складно розкривати карти, але я впевнений, що тренерка знає, що робить, до чого нас готує. Минулий сезон і чемпіонат світу пройшов досить непогано, тож у мене всі підстави довіряти нашій тренерці і бути впевненим, що на стартах (у цьому сезоні) все теж буде добре.