Олег Шумейко

Біатлоніст збірної України Віталій Мандзин висловився про виступ на Олімпійських іграх у масстарті та підбив підсумки результатам на Іграх-2026. Українця цитує biathlon.com.ua.

Почнемо з останнього кола після стрільби. У вас була 11-та, потім 12-та позиція, але для вас, зрозуміло, це було принципово – якомога вищий результат показати. Зрештою, заїхали в десятку, випередивши і швейцарця, і Жаклена. Розкажіть про останнє коло, про цю боротьбу.

Ну, насправді, вже на останньому колі було надзвичайно тяжко. Я вже просто віддавав усі сили. Розумію, що десь на цей фінішний спурт, як-то кажуть, сил, напевне, не залишалося. Тому старався не дотягувати аж до самої фінішної лінії цю боротьбу. Сьогодні суперники були трішки слабшими, тому мені вдалося їх обійти і вибороти цю 10-ту позицію.

Якби буквально на один промах менше, то це було б місце в топ-шістці навіть, наскільки важко сьогодні було в стрільбі? І, взагалі, ваші емоції зараз по вашим результатам?

Насправді так, то все «якби». Звісно, що сьогодні було тяжко, насправді, стріляти, особливо стійку. Сьогодні такі пориви вітру і, приходячи на останній рубіж, я стояв, можна сказати, в крайній групі. У принципі, вітер якраз дув з лівої сторони – тобто, я був перший, хто приймав вітер. Відповідно, тяжко було стріляти, насправді, тим більше вже втома. І тому сьогодні на стійці було надзвичайно тяжко. Не впорався сьогодні з тією стрільбою, насправді.

Але десяте місце – це ваш другий найкращий результат в кар'єрі. Найкращий результат в кар'єрі саме в мас-старті. Думаю, це також великий позитив.

Звісно, що так. Тобто, місце доволі хороше. У принципі, я радий, що зумів на такій ноті завершити цю Олімпіаду. Звісно, десь в мріях було набагато вище місце і подіум, але маленькими кроками йдемо. Зразу вище голови стрибати теж не потрібно, буде потім нецікаво. Тому, звісно, це хороший початок і, звісно, старт для подальшої моєї кар'єри. Тому я задоволений, що сьогодні вийшов такий результат.

І повертаючись до початку гонки. У вас чудова робота на перших вогневих рубежах, у той час, як багато лідерів мали проблеми, той же лідер загального заліку Перро. Можете згадати цей початок гонки? Як для вас він складався? Які були думки? Як працювалося і на дистанції, і на стрільбі?

Насправді, лежка в мене – це сильніша сторона, ніж стійка. Тому, в принципі, я на лежці більш впевнений. Особливо, коли такі пориви вітру. Я стараюся максимально спокійно і концентровано відпрацювати. Тому сьогодні вдалося це зробити. І я тому щасливий.

Ну, і попереду завершення сезону. Ще чимало етапів Кубка світу. Цей виступ на Олімпійських іграх – які ви висновки з собою везете, які можуть відобразитися далі, можливо, позитивно на подальших виступах?

Ну, насправді, це, перш за все, досвід і впевненість. Тобто, кожен такий старт, кожен успішний старт і кожен не дуже успішний старт – це найголовніше, досвід, який є найбільш цінним, який не здобудеш і не купиш просто так. Тому, звісно, я виношу, що далі потрібно працювати. І я думаю, що в подальшому сезоні я буду ще більш впевненим і буду показувати кращі результати.

І, як завжди, велике значення в біатлоні має робота лиж. Як сьогодні працювалося в плані ковзання? І взагалі, як на цих Олімпійських іграх їх можна оцінити?

Ну, в принципі, я після кожної гонки давав коментар щодо лиж. Були і задовільні дні, і незадовільні, звісно ж. Сьогодні, в принципі, був середній рівень, як на мене. Хоча, не знаю, як їхали суперників, але я так розумію, що сьогодні такі погодні умови, що лижі досить таки, можна сказати, не дуже ковзкі. Але, в принципі, сьогодні я почувався, що сили були, тому старався відпрацьовувати на дистанції у фізичному плані.

Скільки днів відпочинку матимете, як плануєте їх провести?

Ну, наступна гонка в нас 6 березня – це індивідуальна гонка в Контіолахті. Зараз, насправді, найбільш очікуваний відпочинок за довгий період. Я вже вдома не був з жовтня. Насправді, просто хочеться приїхати додому, забути хоча б на тиждень за біатлон і трішки переключитися на якісь буденні речі, тому що іноді цього всього вже дуже забагато.

Нагадаємо, що Дмитро Підручний у гонці став 17-м.