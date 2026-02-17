Денис Сєдашов

На Олімпійських іграх 2026 року відбулася чоловіча біатлонна естафета, за підсумками якої збірна України посіла 16-те місце.

У складі української команди виступали Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк. Стартовий етап Підручний провів упевнено, передавши естафету на шостій позиції. Втім, на другому етапі Борковський втратив кілька позицій — Україна опустилася на 14-те місце.

Ситуацію зумів покращити Віталій Мандзин, який на третьому етапі підняв команду одразу на шосту сходинку. Проте на заключному відрізку Тарас Лесюк не зміг утримати високий результат: два штрафні кола на останній стрільбі відкинули українців на підсумкове 16-те місце.

Перемогу в чоловічій естафеті здобула збірна Франції. Срібні нагороди виборола Норвегія, а бронзовими призерами стали біатлоністи Швеції.

Олімпіада-2026 (Біатлон). Естафета. Чоловіки

1. Франція – 1:19:55.2

2. Норвегія – +9.8

3. Швеція – +57.5

...

16. Україна +5:12.2

