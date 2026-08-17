Олімпійська чемпіонка 2026 року, італійська біатлоністка Ліза Віттоцці розповіла, чому вирішила відновити підготовку до сезону-2026/2027 у складі національної збірної, відмовившись від індивідуальних тренувань.

Італійка зізналася, що зберігає високу мотивацію та прагне продовжити переможну серію, а повернення до команди допомогло їй зняти психологічну напругу. Слова наводить Biathlon Azzurro.

Я все ще тут, тому що думаю, що можу щось дати біатлону і собі. Мотивація все ще є. Мені все ще подобається перемагати, насправді, мені найбільше подобається перемагати! Хочу спробувати потішитися, роблячи те, що я вмію робити. І, очевидно, мені не подобається посідати друге місце, тому буду продовжувати намагатися.

Минулого року в мене була інша програма, і я тренувалася сама. Були виразно позитивні сторони, але також і деякі негативні. Одним із них було завжди бути одній. Повернення в групу стало для мене позитивним рішенням — я відчуваю, що в мене більше немає всього тягаря на плечах. Водночас я не відчуваю по-іншому, ніж інші. Я відчуваю себе частиною групи, і це дійсно круто.