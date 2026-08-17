З Дорсман, Даньчак та Міленко. Жіноча збірна України з волейболу назвала склад на Євро-2026
Синьо-жовті розпочнуть виступи на єврофорумі 21 серпня
Тренерський штаб жіночої збірної України з волейболу визначився з остаточною заявкою команди на чемпіонат Європи-2026. До підсумкового списку увійшли 14 волейболісток.
Склад жіночої збірної України на Євро-2026:
Пасуючі: Дар’я Шаргородська (Virtus Le Cannet, Франція), Станіслава Парфьонова (Буковинка);
Діагональні: Вікторія Даньчак (ІБК Альтос, Південна Корея), Анна Артишук (Бешикташ, Туреччина);
Догравальниці: Олександра Міленко (Динамо, Румунія), Юлія Димар (Берел, Казахстан), Валерія Нудьга (Мерінос, Туреччина), Андріана Павлик (Ополе, Польща);
Центральні блокуючі: Світлана Дорсман (Гьюстон, США), Уляна Котар (Девелопрес, Польща), Діана Мелюшкина (Торей Ерроуз, Японія), Кіма Жаркова (Балта);
Ліберо: Аріна Бойко (DH Volley, Азербайджан), Аліка Луценко (Мелець, Польща).
Збірна України розпочне виступи на єврофорумі 21 серпня матчем проти Болгарії. На груповому етапі синьо-жовті також зіграють проти Греції, Австрії, Чехії та Сербії.
Чоловіча збірна України з волейболу оголосила склад на збір перед ЧЄ-2026.