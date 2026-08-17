«Дуже вітряно, спекотно і волого»: Марта Костюк розповіла про пекельні умови у Цинциннаті
Українка розповіла про важку перемогу на WTA 1000
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 11) поділилася враженнями від перемоги над американкою Софією Кенін (WTA 115) у другому колі турніру категорії WTA 1000 у Цинциннаті.
Українська тенісистка зізналася, що матч виявився надзвичайно складним через важку погоду та агресивну гру суперниці. Слова ВТУ.
Було дуже вітряно, дуже-дуже спекотно і дуже волого, тож сьогодні ми відчули весь спектр умов. До того ж я поступилася Софії минулого року, а сьогодні вона грала дійсно добре, тож, окрім погодних умов, було непросто і за самою грою.
Насамперед, все залежить від того, з ким я граю. Мені здається, що сьогодні вона значною мірою диктувала хід розіграшів. Вона грає дуже агресивно, посилає плоскі й дуже глибокі м’ячі, тож було важко. Мені здавалося, що я, навпаки, постійно намагалася затягнути розіграші, змусити її більше бігати й ускладнити їй життя. Через сильну спеку м’яч летів набагато швидше, ніж я очікувала, що явно не полегшувало завдання.
Снігур вибула з турніру WTA 1000 у Цинциннаті.