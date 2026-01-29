Олег Гончар

28 січня на чемпіонаті Європи з біатлону в норвезькому Шушені українська спортсменка Анастасія Меркушина здобула перемогу в індивідуальній гонці. Про свій виступ, емоції після золота та форму в поточному сезоні вона розповіла в прямому етері Champion Radio.

Меркушина зізналася, що ця медаль стала для неї однією з найважчих за всю кар’єру. За її словами, на відміну від попередніх років, цього сезону вона не мала впевненості ні у власних силах, ні в здатності пройти дистанцію з чистою стрільбою. Якщо раніше нуль на рубежах майже гарантував місце в трійці, то цього разу навіть такі орієнтири зникли.

Біатлоністка зазначила, що на її психологічний стан вплинули складний підготовчий період, біль і відсутність путівки на Олімпійські ігри. Попри це, вона змогла зібратися на гонку та реалізувати свій шанс.

Раніше якось все одно я більш-менш розуміла, що з нулем точно буду в трійці. А цього року такої впевненості не було. Не було навіть впевненості, що я здатна відстріляти на нуль. Попри відсутність путівки на Олімпійські ігри, попри весь той біль і важкість, для мене це була одна з найважчих медалей у житті. Анастасія Меркушина

Як повідомлялося, було визначено склади збірної України на спринти чемпіонату Європи.