Біатлоністка Анастасія Меркушина прокоментувала Суспільне Спорт завоювання золота чемпіонату Європи-2026 в індивідуальній гонці:

Неймовірно. Я на сьомому небі від щастя. Трішечки було відчуття, що це неможливо, відчуття, що це сон. Але дуже щаслива.

Коли ви біжите, то передусім думаєте про те, як біжите. Потім налаштовуєшся на ще одне коло, ще одну стрільбу. Треба бути зосередженою, думати, що ти робиш, бо багато речей можуть трапитися під час гонки. Навіть не бачила, що можу перемогти.

Просто закричала, (коли дізналась про перемогу), багато хто почув. Я подумала: так, це хороша гонка, але тут дуже багато сильних спортсменок, у мене рання стартова позиція, можливо, подіум, можливо – ні. Але потім усвідомила (перемогу) і це змінило все. Емоції мене просто хвилями накривали. Усвідомлюю, що це насправді, а не сон.