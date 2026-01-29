Визначено склади збірної України на спринти чемпіонату Європи з біатлону
Змагання відбудуться 30 січня
Фото: Dmytro Yevenko
Тренерські штаби національної збірної України визначилися зі складами на спринтерські гонки чемпіонату Європи з біатлону. Повідомляє Суспільне Спорт.
У чоловічому спринті Україну представлятимуть: Олександр Пономаренко (стартовий номер 2), Артем Тищенко (10), Богдан Цимбал (56), Денис Насико (58), Роман Боровик (93) та Михайло Хміль (128).
У жіночій гонці на старт вийдуть: Валерія Дмитренко (16), Анастасія Меркушина (22), Лілія Стеблина (54), Ксенія Приходько (65), Надія Бєлкіна (86) та Вікторія Хвостенко (102).
Обидва спринти відбудуться у п’ятницю, 30 січня.
Меркушина стала чемпіонкою Європи-2026.