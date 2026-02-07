Олег Шумейко

Біатлоністка збірної України Олександра Меркушина в інтерв’ю Суспільне Спорт поділилася очікуваннями від Олімпіади-2026.

Як враження після кількох днів тренувань перед ОІ-2026:

Порівняно з тим, як ми приїжджали (в Антгольц) влітку, коли ти не адаптувався, в перший день приїжджаєш – і важко. А тут я приїхала одразу: дихається класно, тренування класно йде, вся ця атмосфера заряджає. Тому я реально почувалася легко. Сподіваюся, це ознака того, що у мене будуть тут хороші гонки і я десь близько до піку форми.

Як налаштована на дебютні Олімпійські ігри-2026:

Олімпійські ігри – насамперед свято: для спортсменів і для всього спортивного світу. У принципі як змагання вони не відрізняються нічим від Кубка світу: та сама траса, стрільбище та дистанція. Є емоційний тиск публіки, всюди олімпійські кільця. Але це якийсь етап у моєму житті, я готова його пройти. Радію, що я тут.

Як оцінює олімпійський сезон:

У мене цього сезону американські гірки: то в одній гонці просто класні емоції та позитив, то в іншій виходить просто злість, де щось роблю не так. Десь не вистачає і мені самій цієї стабільності. Хочеться, аби кожна гонка була з хорошою стрільбою. Плюс хвороба посеред сезону – був дуже неприємний подарунок. Хотілось би краще, звичайно, але я намагаюся, працюю, зростаю. Це етап, який треба перетерпіти.

Про враження від естафетних гонок:

Мені дуже подобається їх бігати, це окреме задоволення. Остання естафета мені трохи тяжко пішла після індивідуальної гонки, але загалом я отримую масу задоволення від естафети – це теж для мене свято.

