Олександра Меркушина без промахів фінішувала у топ-20 спринту на Кубку світу в Контіолахті
Перемогу здобула Ельвіра Еберг
Українська біатлоністка Олександра Меркушина фінішувала 18-ю у жіночому спринті на першому етапі Кубка світу-2026/27 у фінському Контіолахті.
21-річна спортсменка закрила всі 10 мішеней та показала найкращий результат у складі збірної України, програвши переможниці 46 секунд.
Інші українки завершили гонку поза заліковою зоною — Олена Городна стала 49-ю, Христина Дмитренко посіла 59-те місце, Тетяна Тарасюк — 70-те.
Перемогу в спринті здобула шведка Ельвіра Еберг. Другою з відставанням у 1,5 секунди фінішувала француженка Жюстін Бреза-Буше, трійку призерок замкнула полька Каміла Жук.
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Кубок світу-2026/27 з біатлону. Спринт. Контіолахті, Фінляндія
1. Ельвіра Еберг (0+1) 21:05.6
2. Жюстін Бреза-Буше (1+0) +1.5
3. Каміла Жук (0+0) +6.4
...
18. Олександра Меркушина (0+0) +46.1
49. Олена Городна (0+1) +1:33.6
59. Христина Дмитренко (0+2) +1:50.9
70. Тетяна Тарасюк (0+1) +2:18.2
Жіночий спринт завершив програму першого етапу Кубка світу-2026/27. Наступний етап Кубка світу відбудеться 4-6 грудня в австрійському Гохфільцені.
Мандзин посів 15-те місце у чоловічому спринті на етапі Кубка світу в Контіолахті.