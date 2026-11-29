Коли Олександра давала інтерв'ю, я була на трасі, і мені вже почали розповідати. Для мене це був шок, бо я до Олександри не маю жодного відношення.

Дівчата [Меркушини] — це створена команда Б. Вони паралельно з ними тренувалися і їздили. Їхній тренер, батько, поруч із самого дитинства, у них є свій автобус. Тобто я не розумію емоцій Саші, це мене шокувало.

Їй не вдалася ця естафета [два кола штрафу в синглміксті] — думаю, усі її емоції через те, що вона заїхала на штрафні кола. Але спортсмени такого рівня не мають собі таке дозволяти і когось ображати.