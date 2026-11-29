Скандал набирає обертів? Хвостенко відповіла на звинувачення Меркушиної
Головна тренерка жіночої збірної України з біатлону відреагувала на гучні висловлювання
Головна тренерка жіночої збірної України Оксана Хвостенко в інтерв'ю «Суспільне Спорт» прокоментувала заяви Олександри Меркушиної на адресу тренерського штабу. Раніше спортсменка в емоційній формі розповіла про численні приниження та нездорову атмосферу в команді.
За словами Меркушиної, саме тренерський штаб на чолі з Хвостенко нібито створював для неї складні умови. Біатлоністка заявила про велику кількість образливих ситуацій, із якими їй довелося зіткнутися. Водночас згодом спортсменка публічно перепросила за свої слова.
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Коли Олександра давала інтерв'ю, я була на трасі, і мені вже почали розповідати. Для мене це був шок, бо я до Олександри не маю жодного відношення.
Дівчата [Меркушини] — це створена команда Б. Вони паралельно з ними тренувалися і їздили. Їхній тренер, батько, поруч із самого дитинства, у них є свій автобус. Тобто я не розумію емоцій Саші, це мене шокувало.
Їй не вдалася ця естафета [два кола штрафу в синглміксті] — думаю, усі її емоції через те, що вона заїхала на штрафні кола. Але спортсмени такого рівня не мають собі таке дозволяти і когось ображати.
«Це було дуже негарно з її боку»: Христина Дмитренко відреагувала на інтерв'ю Олександри Меркушиної.
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