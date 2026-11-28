Українська біатлоністка Олександра Меркушина принесла вибачення тренерському штабу національної команди та окремо тренерці Оксані Хвостенко за свої емоційні висловлювання після одиночної змішаної естафети на етапі Кубка світу в Контіолахті.

Спортсменка визнала, що виносити внутрішні питання на публіку було помилкою, та наголосила на відсутності претензій до Федерації біатлону України.

Я хочу принести свої щирі вибачення всій біатлонній спільноті за ситуацію, яка склалася після мого сьогоднішнього інтерв’ю. Я розумію, що з мого боку було неправильно виносити особисті переживання та емоції на публіку. Особливо в такий непростий для всіх українців час, коли кожен і так має достатньо приводів для хвилювання. Мені прикро, що мої слова стали причиною додаткового напруження та обговорень.

Окремо хочу попросити вибачення в Оксани Юріївни та Ігоря Станіславовича за мої висловлювання під час інтерв’ю. Мені щиро прикро, що мої слова їх образили. Також хочу вибачитися перед своєю командою та тренерським штабом за те, що через мої емоції та публічні висловлювання ця ситуація зачепила інших спортсменів, тренерів та членів команди, які опинилися втягнутими в це обговорення.

Водночас хочу чітко наголосити, що жодних претензій до Федерації біатлону в мене немає. Я дуже гостро реагую на будь-які висловлювання в бік своєї сім’ї. Це моя родина, моя опора і моя найбільша гордість. Я безмежно люблю своїх близьких і завжди буду їх захищати. Водночас я розумію, що маю навчитися краще контролювати власні емоції та відповідальніше ставитися до своїх публічних висловлювань.

Надалі всі питання, які стосуються команди та внутрішніх процесів, залишатимуться всередині команди. Я зробила висновки з цієї ситуації та працюватиму над собою, щоб подібне більше не повторювалося.

І дуже сподіваюся, що надалі мої інтерв’ю будуть переважно веселими та кумедними, а приводів для сумних розмов буде якомога менше. Я хочу залишатися тією щирою, енергійною та веселою Сашкою, яку ви полюбили і на змаганнях, і поза ними.

Дякую кожному за повідомлення, підтримку та добрі слова. Я дуже ціную вашу небайдужість і безмежно вас люблю, мої любі підписники. Ще раз перепрошую всіх, кого ця ситуація змусила хвилюватися.