Олена Підгрушна повідомила про завершення спортивної кар’єри
Вона разом з Вітою Семеренко проведе прощальну церемонію
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Українські біатлоністки Олена Підгрушна та Віта Семеренко завершать спортивну кар’єру під час весняного чемпіонату України.
В інтерв’ю ICTV Підгрушна пояснила своє рішення:
Чесно кажучи, я змінила свої пріоритети. Спочатку думала, що це лише пауза, але зараз свідомо обираю сім’ю та дитину.
Користуючись нагодою, хочу сказати: це вже остаточний кінець моєї спортивної кар’єри.
Запрошую всіх шанувальників біатлону на весняний чемпіонат України в Буковелі. Там разом із Вітою Семеренко ми проведемо прощальну церемонію та попрощаємося зі спортом, щоб рухатися далі — у тренерську, викладацьку чи іншу діяльність.
