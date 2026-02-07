Українські біатлоністки Олена Підгрушна та Віта Семеренко завершать спортивну кар’єру під час весняного чемпіонату України.

В інтерв’ю ICTV Підгрушна пояснила своє рішення:

Чесно кажучи, я змінила свої пріоритети. Спочатку думала, що це лише пауза, але зараз свідомо обираю сім’ю та дитину.

Користуючись нагодою, хочу сказати: це вже остаточний кінець моєї спортивної кар’єри.

Запрошую всіх шанувальників біатлону на весняний чемпіонат України в Буковелі. Там разом із Вітою Семеренко ми проведемо прощальну церемонію та попрощаємося зі спортом, щоб рухатися далі — у тренерську, викладацьку чи іншу діяльність.