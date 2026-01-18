Підручний відіграв 20 позицій у гонці переслідування на етапі Кубка світу у Рупольдингу
Перемогу здобув норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль
близько 1 години тому
Український біатлоніст Дмитро Підручний показав найкращий прогрес серед українців у чоловічій гонці переслідування на п’ятому етапі Кубка світу у німецькому Рупольдінгу.
Почавши персьют із 59-го місця за підсумками спринту, Підручний відіграв 20 позицій і фінішував 39-м. Ще один українець Віталій Мандзин стартував 41-м і піднявся на 31-ше місце, покращивши свій результат на десять сходинок.
Обидва українці фінішували у заліковій зоні переслідування.
Перемогу у гонці здобув норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль. Друге місце посів француз Ерік Перро, а замкнув призову трійку швед Мартін Понсілуома.
Етап Кубка світу з біатлону (Рупольдинг). Чоловіча гонка переслідування
1. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+0+1+0) 30:23.9
2. Ерік Перро (Франція, 2+0+0+1) +4.9
3. Мартін Понсілуома (Швеція, 2+0+1+1) +7.5
...
31. Віталій Мандзин (Україна, 0+1+1+0) +1:18.3
39. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+1+1) +1:42.9
Наступний етап Кубка світу пройде у чеському Нове Мєсто 22 січня.
Жанмонно виграла гонку переслідування в Рупольдингу, Дмитренко — 34-та.