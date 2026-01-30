Олег Шумейко

Олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна поділилася очікуваннями зі sport-express.ua від виступів українок на Олімпійських іграх-2026.

Олено, як ви оцінюєте склад олімпійської команди біатлоністок, яка вирушає на Олімпіаду?

На Олімпійські ігри завжди їде найсильніший склад, який команда має на цей момент. Тренерський штаб обрав спортсменок, які зараз перебувають у найкращих кондиціях і готові гідно представляти Україну. Нам залишається лише підтримувати команду й вболівати за неї.

Серед них лише Юлія Джима має досвід виступів на Олімпійських іграх. Що для спортсменки означає перша Олімпіада і які слова підтримки ви б адресували нашим дебютанткам?

Окрім бажання показати свій максимальний результат на Іграх, я хотіла би побажати їм насолодитися неповторною атмосферою Олімпійських ігор – це унікальний світ, який не порівнюється ні з чим. Олімпійське селище – це своєрідна бульбашка спорту, де немає нічого зайвого. Кожен день тут щось відбувається: змагання, нагородження, різні події – справжнє свято. Хоча нинішня Олімпіада певною мірою відрізняється від попередніх: змагання проходитимуть на кількох локаціях, тож масового скупчення спортсменів, як раніше, не буде. Насамперед це стосується біатлону – біатлоністи перебуватимуть на окремій локації й фактично перетинатимуться лише між собою. За відчуттям ці змагання мало чим відрізнятимуться від етапу Кубка світу.

Чи вірите ви, що українські біатлоністки здобудуть олімпійські медалі?

Сподіваюся, що вони боротимуться за нагороди. Вірю, що Україна гідно представить себе на Олімпіаді і отримає свої медалі.

У яких гонках маємо шанси на нагороди?

Біатлон – абсолютно непередбачуваний вид спорту, тож у кожній гонці можливі унікальні сюрпризи. Будь-який спортсмен може вистрілити, зокрема й той, хто раніше цього не робив. В історії Олімпіад не раз перемагали не фаворити, а ті, кому сприяла удача. Тож бажаю, щоб фортуна була на боці наших спортсменів.

Нагадаємо, що Анастасія Меркушина завоювала золото чемпіонату Європи.