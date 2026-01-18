Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував своє 39-те місце у гонці переслідування на етапі Кубка світу в Рупольдингу.

Українець стартував із 59-го місця та відіграв 20 позицій, продемонструвавши стабільну боротьбу та прогрес на трасі. Слован наводить biathlon.com.ua.

Я задоволений своїм виступом. Сьогодні показав хороший хід і прогрес під час гонки. Трохи не вистачило двох пострілів на стійці, які завадили піднятися ще вище, але загалом гонкою я задоволений.

Працювалося добре. Старався з перших метрів включитися у боротьбу і відігравати позиції, бо 59-е місце — це досить далеко. На кожному колі намагався працювати на максимумі, тримати темп і підтягуватися все більше і більше.