Українські біатлоністи виступлять на Відкритому чемпіонаті Швеції
Змагання пройдуть 14-15 листопада в Ідре
11 хвилин тому
Дмитро Підручний. Фото: champion.com.ua/Vitalii Kliuiev
Чоловіча збірна України з біатлону візьме участь у Відкритому чемпіонаті Швеції, повідомляє Biathlonnews.
Змагання пройдуть 14-15 листопада в Ідре.
Після цих стартів головна тренерка української команди Надія Бєлова визначить остаточний склад спортсменів, які виступатимуть на першому етапі Кубка світу та Кубка IBU.
Біатлонний сезон 2025/26 розпочнеться 29 листопада.