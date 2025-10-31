Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний в інтерв’ю Суспільне спорт висловився про підготовку до олімпійського сезону-2025/26:

Ми й до того багато в горах тренувалися, але цей рік особливий, тому що Олімпіада на висоті. Перед попередньою Олімпіадою у нас було щось схоже: також багато часу проводили в горах, тренувалися там, звикали до висоти. Цей рік теж схожий, і це не останній збір в горах, тому будемо готуватися далі для того, щоб на Олімпіаді бути в найкращій формі.

В кінці червня, на початку липня були в Обертілліаху, потім – у Пассо-Лавацца, в Антгольці трохи (десь тиждень). І (перед біатлонним фестивалем у Мюнхені) був (збір) в австрійському Рамзау. Перед новим роком у нас будуть збори на висоті і вкатування у листопаді також у швейцарських Альпах.

Звичайно, (підготовка) відрізняється, кожен рік він по-своєму особливий. Цього року, як вже говорили, ми більше в горах знаходимося, стараємося більше там тренуватися, приділяти більше уваги важкій підготовці. Та й сама програма тренувань трішки відрізняється, з акцентом на підготовку до Олімпіади. Цей рік все одно великий за об'ємом (роботи), але все одно більше уваги приділяємо швидкості.