Денис Сєдашов

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) висловився щодо перспектив свого колишнього суперника Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО). Українець розповів, що наразі вони готуються в одному тренувальному таборі та навіть проводять спільні заняття.

Усик високо оцінив поточну форму британця та заявив, що вважає його претендентом на звання абсолютного чемпіона світу. Слова наводить The Ring.

Так, зараз ми тренуємося в одному таборі. Іноді працюємо разом. Бували спільні тренування, навіть у басейні. Загалом — важка робота. Коли Ентоні проводить спаринги, я виходжу після нього. Він відпочиває — я починаю. Але так, ми тренуємося разом. Він виглядає добре. Я вірю, що Джошуа – майбутній абсолютний чемпіон. Шанс [у бою з Ф’юрі] є. Але потрібно багато тренуватися, дуже багато працювати й розумно готуватися. Але так — це можливо. Олександр Усик

Нагадаємо, Олександр Усик продовжує підготовку до свого наступного поєдинку проти Ріко Верховена, який запланований на 23 травня.

Усик та Верховен провели першу битву поглядів перед поєдинком у Єгипті.