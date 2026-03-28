Віта Семеренко та Підгрушна завершили кар'єру на чемпіонаті України у Буковелі
Біатлоністки пробігли останнє коло у кар'єрі
близько 2 годин тому
Фото: ФБУ
Олімпійські чемпіонки Віта Семеренко та Олена Підгрушна офіційно завершили спортивну кар'єру. Урочиста церемонія відбулася на чемпіонаті України 2026 у Буковелі.
Спортсменки пробігли символічне коло, яке стало для них останнім у професійному спорті. 40-річна Семеренко та 39-річна Підгрушна останніми роками брали участь лише у внутрішніх змаганнях, завершивши виступи на міжнародному рівні у 2022 та 2023 роках відповідно.
