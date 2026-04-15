Денис Сєдашов

Організатори Діамантової ліги офіційно оголосили про перерозподіл призового фонду на сезон 2026 року. Попри те, що загальна сума виплат залишилася на рівні минулого року — 9,24 мільйона доларів, виплати за перемогу у фіналі серії суттєво зросли.

Відтепер тріумфатор змагань отримає 60 тисяч доларів, що на 10 тисяч більше, ніж у 2025 році.

Новий сезон Діамантової ліги розпочнеться 16 травня етапом у Шанхаї (Китай).

Етап Діамантової ліги в Досі перенесено на червень.