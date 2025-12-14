Тренерський штаб збірної України оголосив склад на етап Кубка світу в Ансі
Змагання пройдуть з 18 по 21 грудня
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Тренерський штаб національної збірної України з біатлону оголосив склад чоловічої команди на третій етап Кубка світу, який відбудеться в Ансі (Франція).
Порівняно з попередніми етапами у складі збірної відбулася одна зміна: замість Артема Тищенка до команди приєднався Тарас Лесюк. Повідоляє Biathlonnews.
Склад чоловічої збірної України:
Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал та Богдан Борковський.
Змагання у французькому Ансі пройдуть з 18 по 21 грудня.
Приходько здобула бронзу в масстарті юніорського Кубка IBU.
Поділитись