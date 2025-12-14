Приходько здобула бронзу в масстарті юніорського Кубка IBU
Переможницею гонки стала француженка Дюпонт Балле Баз
Українська біатлоністка Ксенія Приходько здобула бронзову медаль у масстарті юніорського Кубка IBU з біатлону у швейцарському Гомсі.
Українка припустилася трьох промахів на вогневих рубежах, однак завдяки високій швидкості на дистанції зуміла фінішувати третьою — 25:36.3.
Відзначимо, що для українки це перша нагорода на міжнародних змаганнях.
Ще дві представниці України завершили гонку в межах топ-10. Ірина Шевченко посіла восьме місце, а Аліна Хміль фінішувала десятою — обидві спортсменки подолали дистанцію з трьома штрафними колами.
Переможницею гонки стала француженка Дюпонт Балле Баз. Срібло здобула Селіна Ганнер з Австрії.
Раніше срібну медаль Україні у спринтерській гонці на 7,5 км принесла Тетяна Тарасюк.
Україна — сьома в чоловічій естафеті на етапі Кубка світу з біатлону у Гохфільцені.
