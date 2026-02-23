Олег Шумейко

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний висловився про своє майбутнє. Чемпіона світу цитує biathlon.com.ua.

Ваші четверті Олімпійські ігри. Ви в трьох гонках потрапили до двадцятки найкращих. Чи відчуваєте ви, що не все сказали на лижні, що цей шлях потрібно продовжувати – наступні чемпіонати, наступні турніри?

Важко говорити стосовно майбутнього зараз. Треба допрацювати сезон і тоді думати про майбутнє. Звичайно, хотілося б поборотися і за вищі позиції, але біатлон дуже конкурентний зараз. Дуже багато сильних суперників і важко нав'язувати боротьбу постійно їм. Я роблю все від себе можливе. Віддаюся повністю зараз біатлону. Десь, можливо, чогось не вистачає, десь, можливо, не допрацьовую. Але стараюся по-максимуму робити все можливе. І бачу результат такий, як він є. Звичайно, завжди хочеться вище. Навіть коли ти перемагаєш – тобі завжди хочеться бути ще, ще і ще сильнішим. Тому я задоволений поки тим, що в мене є.

Щонайменше, на наступний чи на пару наступних сезонів у вас вже є якесь уявлення?

Ні, я вже сказав, що зараз завдання – добігати сезон. І після того можна приймати якісь рішення. Я вже не настільки молодий – 34 роки. І, чесно скажу, кожне тренування мені дається вже набагато важче, ніж тоді, коли мені було 25 чи 22 роки. І жити вже 15 років в цьому темпі, звичайно, що важко. Але, можливо, я ще не все сказав. Але буду приймати рішення по завершенні сезону.

Нагадаємо, що Україна залишилася без медалей на ОІ-2026.