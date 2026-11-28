У мене нездорова атмосфера з головним тренером. Те, що зараз відбувається – у мене немає слів. Те, що собі дозволяє головна тренерка: обзивати мою сім’ю, обзивати інших тренерів, виходити на такі приниження – я цього не розумію.

— Я вважаю, що я в хорошій фізичній формі, що я добре підготувалася до сезону. Наразі трошечки мені важко ментально, тому що у нас якась нездорова атмосфера в команді.

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Я дивлюсь зараз на Гренландію. Знаєте, в чому секрет їхнього сьогоднішнього успіху? Тому що в них капець яка дружна команда. Вони реально один за одного стоять горою. Вони не намагаються один одного підставити, не намагаються маніпулювати кимось – вони просто дружні. Вони працюють заради результату.

І я тут для того, щоб працювати заради результату. Чому постійно я маю проходити через купу принижень? З одними тренерами, з іншими тренерами і з третіми тренерами.

— Розкажи, про які приниження йдеться?

— Та просто, починаючи з мого юнацького віку – я не знаю, це заздрість, не заздрість – чомусь постійно завжди намагаються принижувати мої результати, говорити про те, що я недостойна, принижувати мою сім’ю, розказувати постійно якісь гадості.

Меркушини – зло всіх зіл, гіршої сім’ї в Україні просто немає. Постійно таке. Я просто зараз працюю в якійсь нездоровій атмосфері.

Якщо зараз мені скажуть поїхати на IBU разом з сім’єю – я це зроблю, тому що я просто хочу працювати, хочу бігати, хочу досягати своїх результатів.

І я тут не для того, щоб брати участь у якихось драмах. Я тут не для того, щоб виборювати кожне місце в команді. Я тут для того, щоб працювати. І я хочу працювати. Дайте мені просто працювати спокійно.

— Але ж ти не перший сезон працюєш з Оксаною Хвостенко. Це почалося саме зараз чи коли?

— Взагалі, це відбувається чомусь з кожним головним тренером. Кожен головний тренер вважає за потрібне зробити так, щоб якимись маніпуляціями зачепити мене перед стартом, постійно хочуть морально мене стравити.

І я все це терплю, терплю, терплю, терплю, терплю, терплю. Але я теж людина, я спортсмен. В мене не вистачає вже терпіння на те, щоби постійно боротися, для того, щоб просто відчувати себе комфортно в команді.

Еберг виграла індивідуальну гонку в Контіолахті. Найкраща серед українок Городна фінішувала 42-ю.