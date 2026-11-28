Денис Сєдашов

Українська біатлоністка Христина Дмитренко відреагувала на резонансну заяву Олександри Меркушиної, яка після одиночної змішаної естафети в Контіолахті звинуватила головного тренера національної команди в образах та приниженнях.

Дмитренко зазначила, що подібні ситуації мають вирішуватися всередині колективу, та підкреслила, що Меркушина тренується окремо від основної групи. Слова наводить Суспільне Спорт.

Я нічого не можу сказати, не можу це коментувати. Все, що я хочу сказати, — це палка з двох кінців. Є і зворотній бік цієї історії, і немає одного винного. Це було дуже негарно з її боку, я так вважаю, тому що вона казала лише за себе, за тренерів. Але те, що вони роблять зі свого боку, — вони мовчать, скажімо так. Неприємно. Мене це не стосується, але мені як спортсменці… Коли ми всі їхали на гонку [змішану], дивилися їхню естафету. І тут така бац — інтерв’ю. Такий осад, взагалі неприємно це все чути. Я думаю, це має в команді вирішуватися. Олександра взагалі нашої команди не стосується, вона — команда B. Тренується з батьком і Настею. Вони окремо від нас. То незрозуміло все. Христина Дмитренко

Еберг виграла індивідуальну гонку в Контіолахті. Найкраща серед українок Городна фінішувала 42-ю.