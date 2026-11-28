«Це було дуже негарно з її боку»: Христина Дмитренко відреагувала на інтерв'ю Олександри Меркушиної
Біатлоністка збірної України заявила, що подібні моменти мають вирішуватися всередині команди
Українська біатлоністка Христина Дмитренко відреагувала на резонансну заяву Олександри Меркушиної, яка після одиночної змішаної естафети в Контіолахті звинуватила головного тренера національної команди в образах та приниженнях.
Дмитренко зазначила, що подібні ситуації мають вирішуватися всередині колективу, та підкреслила, що Меркушина тренується окремо від основної групи. Слова наводить Суспільне Спорт.
Я нічого не можу сказати, не можу це коментувати. Все, що я хочу сказати, — це палка з двох кінців. Є і зворотній бік цієї історії, і немає одного винного. Це було дуже негарно з її боку, я так вважаю, тому що вона казала лише за себе, за тренерів. Але те, що вони роблять зі свого боку, — вони мовчать, скажімо так.
Неприємно. Мене це не стосується, але мені як спортсменці… Коли ми всі їхали на гонку [змішану], дивилися їхню естафету. І тут така бац — інтерв’ю. Такий осад, взагалі неприємно це все чути. Я думаю, це має в команді вирішуватися. Олександра взагалі нашої команди не стосується, вона — команда B. Тренується з батьком і Настею. Вони окремо від нас. То незрозуміло все.
Еберг виграла індивідуальну гонку в Контіолахті. Найкраща серед українок Городна фінішувала 42-ю.
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