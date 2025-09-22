Сумська область здобула перемогу у змішаній естафеті на літньому ЧУ з біатлону
Ксенія Приходько, Поліна Пуцко, Богдан Борковський та Богдан Цимбал — виграли змішану естафету
10 хвилин тому
Фото: Dmytro Yevenko
У Яворові на чемпіонаті України з літнього біатлону відбулася змішана естафета.
Перемогу святкувала команда Сумської області у складі Ксенії Приходько, Поліни Пуцко, Богдана Борковського та Богдана Цимбала.
Літній чемпіонат України з біатлону. Змішана естафета
- Сумська область-1 (Ксенія Приходько, Поліна Пуцко, Богдан Борковський, Богдан Цимбал) (1) — 59:13.9
- Чернігівська область-1 (Тетяна Тарасюк, Ірина Тарасюк, Віталій Мандзин, Антон Дудченко) (0) +1:51.4
- Харківська область-1 (Любов Кип'яченкова, Оксана Коваленко, Олександр Пономаренко, Степан Кінаш) (4) +5:40.6
23 вересня на учасників очікують чоловічий та жіночий суперспринти.
Ексглава IBU оскаржить тюремний вирок у Верховному суді Норвегії.
Поділитись