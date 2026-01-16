Денис Сєдашов

Українські біатлоністки Тетяна Тарасюк і Ксенія Приходько завоювали медалі у спринтерській гонці на етапі юніорського Кубка IBU з біатлону, що відбувся у латвійській Мадоні.

Тарасюк безпомилково відпрацювала на вогневих рубежах і фінішувала другою, ставши срібною призеркою змагань. Приходько припустилася однієї хиби на стрільбі і здобула бронзову нагороду. Перемогу у спринті святкувала представниця Латвії Естере Вольфа.

Для Тетяни Тарасюк ця медаль стала вже четвертою у сезоні юніорського Кубка IBU.