Олег Гончар

На Australian Open-2026 в Мельбурні 18 січня стартує основна сітку, де три українки будуть сіяними в основній сітці жіночого одиночного розряду: Еліна Світоліна (12), Марта Костюк (20) та Даяна Ястремська (26).

Вже третій рік поспіль, коли три українки потрапляють у посів. Світоліна грає турнір 13-й раз, найкращий результат — чвертьфінал (2018, 2019, 2025). Костюк виступає в сьомій основній сітці, доходила до чвертьфіналу два роки тому. Ястремська також у сьомій основній сітці, півфінал-2024 — найкращий результат українок на мейджорі.

Олександра Олійникова дебютує в основній сітці Грендслему та зіграє з чинною чемпіонкою Медісон Кіз (9). У кваліфікації Юлія Стародубцева зустрінеться з Айлою Томлянович, яку перемогла минулого року в Пекіні, а Ангеліна Калініна — з Ван Синьюй.

Нагадаємо, Снігур не змогла пробитися до основної сітки Australian Open.