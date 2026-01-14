Тарасюк виграла бронзу на етапі юніорського Кубка IBU у Мадоні
Перемогу здобула Манца Казерманн зі Словаччини
близько 2 годин тому
Фото: Pavlo Zarovetskyi
Українська біатлоністка Тетяна Тарасюк здобула бронзову медаль на етапі юніорського Кубка IBU у латвійській Мадоні.
У жіночій спринтерській гонці на 7,5 км Тарасюк пройшла дистанцію без промахів, показав час 24:02,0.
Перемогу здобула Манца Казерманн зі Словаччини, відставши від Тетяни на 49,3 секунди, срібло дісталося Есер Вольфе з Латвії.
У топ-10 спринтерської гонки також фінішували ще три українські спортсменки: Поліна Пуцко (7-е місце), Вікторія Хвостенко (8-е) та Ксенія Приходько (10-е).
Україна фінішувала шостою у змішаній естафеті Кубка IBU.
Поділитись